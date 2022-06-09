Татьяна Тарасова: «Томас Бах – лицемер. Из-за таких, как он, МОК деградирует из года в год»

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9 июня 2022, 17:06 Источник: sports.ru

Фото: globallookpress.com

Глава МОК Томас Бах высказался об отстранении от соревнований спортсменов из России из-за событий на Украине. Он заявил, что отстранение россиян от международных соревнований важно для безопасности самих спортсменов. В ответ Томас Бах подвергся резкой критике со стороны заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.



«Томах Бах – лицемер. Из-за таких, как он, МОК деградирует из года в год. Бах и его подельники плевать хотели на принципы олимпизма и справедливости.



Им лишь бы плясать под одну дудочку. Все, не хочу больше обсуждать этих бестолковых дядечек», – заявила Татьяна Тарасова.