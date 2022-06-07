Сильнейшие легкоатлеты России приедут в Челябинск на соревнования

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7 июня 2022, 11:16 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Спортивное мероприятие запланировано на этот год.

В 2022 году Челябинская область примет соревнования по легкой атлетике в рамках Первой Всероссийской спартакиады по летним видам спорта. А в следующем году на Южном Урале может состояться чемпионат России по легкой атлетике.

Проведение в регионе масштабных спортивных мероприятий губернатор Алексей Текслер обсудил с представителями Всероссийской федерации легкой атлетики, которые прибыли с визитом в Челябинск.

По словам исполняющей обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирины Приваловой, Челябинская область славится сильными спортсменами, ведущей судейской бригадой. Также регион имеет опыт проведения межрегиональных и всероссийских соревнований на высоком уровне.

В ходе встречи Алексей Текслер отметил, что легкая атлетика пользуется популярностью в регионе. Этим видом спорта занимаются свыше 40 тысяч южноуральцев. Отдельно была затронута тема инфраструктуры. В ближайшее время в Долгодеревенском откроется большой спортивный комплекс. На этой же территории запланировано возведение физкультурно-спортивного комплекса. В Сосновском районе построят крытый футбольно-атлетический комплекс. Объект появится в рамках государственно-частного партнерства.