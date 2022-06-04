Тренерам гимнастов запретили «необоснованный физический контакт» со спортсменами

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4 июня 2022, 16:51 Источник: sport-express.ru

Фото: Global Look Press

Международная федерация гимнастики (FIS) опубликовала новую редакцию Кодекса поведения для спортсменов, тренеров, медперсонала и официальных лиц. Отныне FIS запрещает тренерам «необоснованный физический контакт» со спортсменами. Помимо этого, под официальный запрет попала политическая, религиозная и расовая пропаганда на соревнованиях.



Самый громкий из многочисленных скандалов последних лет был связан с американским врачом-педофилом Лари Нассаром. За насилие и развратные действия по отношению к десяткам юных спортсменок он получил почти триста лет тюрьмы. Среди его жертв были олимпийские чемпионки Симона Байлз и Александра Райсман, а также множество обычных физкультурниц. Свои преступления Нассар творил два десятилетия.



Теперь же тренеры и персонал должны «воздерживаться от любых неуместных, бестактных, оскорбительных, насмешливых или критических комментариев в отношении внешности, формы тела или веса спортсмена». Также «любой физический контакт со спортсменом должен соответствовать ситуации и быть необходимым для развития навыков спортсмена и/или его безопасности».



Запрета на романтические отношения между тренером и спортсменом в новой редакции кодекса нет, но понятно, что они теперь будут крайне затруднены.



Помимо прочего, в кодексе содержится призыв «воздерживаться от любой политической, религиозной или расовой пропаганды на соревнованиях». Этот пункт звучит как сообразный ответ на скандал с российским гимнастом Иваном Куляком, который получил один год дисквалификации за нанесение на форму буквы Z на этапе Кубка мира в Дохе.



Интересно, что в то же время МОК разрешил спортсменам вне подиума участие в акциях, «основанных на принципах олимпизма, не нацеленных прямо или косвенно против людей, стран, организаций или их достоинства». Сделано это было в первую очередь ради движения Black Live Matter. А вот в гимнастике, получается, коленопреклонения теперь запрещены.



