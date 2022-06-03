Футбольный клуб «Челябинск» сыграет решающий матч

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3 июня 2022, 17:06 Анна Семенова

Челябинцы одержали семь побед подряд. Фото предоставлено клубом "Челябинск"

В заключительном туре первенства России по футболу в ФНЛ2 (группа 4) нашим спортсменам предстоит домашняя игра с клубом «Лада-Тольятти».

Этот матч определит, какое место в тройке призеров достанется челябинским футболистам. Надо сказать, что тольяттинский клуб сегодня находится в аутсайдерах. «Челябинск» же одержал уже семь побед подряд. За ступеньку на пьедестале южноуральские спортсмены бьются с ульяновской «Волгой» и «Тюменью». С ульяновцами у нас одинаковое количество очков-59, у тюменцев на одно больше, так что шансы у всех равны. Распределение медалей решат последние матчи.

Матч ФК «Челябинск» - «Лада» (Тольятти) можно посетить завтра, 4 июня, на стадионе «Центральный». Начало в 14:00. 6+