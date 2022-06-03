Кони бегают по кругу и без толку

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3 июня 2022, 09:51 Иван КОЛЕВ

Ставками на спорт никого не удивишь во всё мире. Причём чаще всего это можно сделать не выходя из дома, что называется онлайн. Но уже мало кто вспоминает, что первые ставки, то есть тотализатор, берёт своё начало, с конных соревнований, со скачек.



В ходу даже сейчас осталось выражение: «Поставить не на ту лошадь». Оно идет как раз с тех времен. Не будем углубляться в далекую историю, когда и где начались первые скачки в мире и в России, когда возникли первые тотализаторы, отметим только, что во времена СССР ипподром был единственным местом, где официально разрешалось делать ставки, и работал тотализатор. Тогда в стране было 90 ипподромов, в год проходило порядка 6500 событий – гладкие скачки, барьерные, заезды рысистых лошадей. Говорят, что в своё время лоббировал и курировал всё это сам «народный маршал» Семён Буденный.



Есть информация, что средний оборот тотализатора на одном событии в 1980-х составлял 25 000 руб., то есть в год примерно 162,5 млн руб. Для сравнения самый популярный и престижный автомобиль «Волга» 40 лет назад оценивался чуть менее 20 000 рублей! Можно представить какие были обороты на состязаниях!



Легендарный в очень далеком прошлом спартаковец Андрей Старостин, который регулярно посещал Центральный московский ипподром (ЦМИ) ещё в 40-х годах прошлого века утверждал, что одна из колонн ипподрома точно построена на его сделанные ставки на тотализаторе! В этой шутке была изрядная доля правды. Благодаря тотализатору ипподром многие годы не только содержал себя, но и помогал другим. Даже в сложные 1990-е бега и скачки продолжали проводиться на высоком уровне – сказывалось советское наследство, а сейчас индустрия едва ли дотягивает до половины показателей времен СССР.



Подкосил в свое время запрет на азартные игры на территории РФ. Однако, всё дело в том, что несмотря на то, что с 2010 года тотализатор в России снова официально разрешен на конных соревнованиях, его практически нет онлайн. Вернее онлайн ставку сделать можно, но на зарубежные соревнования. В России же всё по-старому и нужно посетить соревнования, прийти в кассу и заполнить заветный квиток, оплатить «живые» деньги. Хотя как утверждают завсегдатаи, наличные деньги и личное присутствие вносят дополнительный адреналин. Но таким образом отрезается очень большая часть людей и привлечение новых. Поскольку количество мест ограничено, да и не каждому удобно добираться. А в других регионах ипподромы расположены зачастую на окраине или вообще вне городской черты. Поэтому частенько процветает подпольный тотализатор прямо на оставшихся ещё или возрожденных ипподромах и играют в него, в основном пенсионеры при ставках от 20 до 300 рублей, сообщает Sport24.



А вот международный тотализатор давно работает в режиме онлайн, принимая ставки от игроков из разных уголков планеты на все значимые события. Россия, несмотря на славные традиции, находится на задворках индустрии. Хотя, справедливости ради сообщим, что и там далеко не всё гладко. Но об этом чуть ниже. А пока сообщим, что во многих странах тотализатор ежегодно приносит миллиарды долларов. Так в тех же США в 2021 году американцы поставили на скачки рекордные $12,2 миллиарда! И это самая большая прибыль начиная с 2009 года! При этом 35% ставок были сделаны в мобильных приложениях! А представляете если бы всем пришлось идти и платить непосредственно на месте!



Но тем не менее в 2022 году сегмент скачек в США ждут большие перемены: в середине года вступит в силу федеральный закон, национализирующий стандарты честности и безопасности. Новый закон включает в себя более жесткие антидопинговые стандарты, а также широкий спектр мер по защите лошадей, которые все еще продолжают погибать в гонках (в 2021 году таких случаев было около 100).



"В скачках в США проблема не только в допинге, но и в забое лошадей, а также в архаичном использовании хлыста. Публика, делающая ставки, больше не потерпит жестокого обращения с этими лошадьми. Это не древний Рим с играми в Колизее и Большом цирке", — говорилось в заявлении Animal Wellness Action, которая лоббировала изменения в законодательстве.



По данным Horse Bet, в 2022 году были отменены скачки на ипподроме Орегона. Дело в том, что гоночная комиссия Орегона (ORC) не разрешила владельцу ипподрома – кофейному магнату Трэвису Бурсма – установить 225 букмекерских терминалов в его собственном развлекательном центре Flying Lark. Этот центр находится рядом с ипподромом. Бурсма планировал установить на ипподроме автоматы. Они позволяют игрокам делать ставки на повторы прошлых гонок, при этом их личности не раскрываются. Работают по принципу тотализатора. Автоматы легальны на ипподромах Орегона с 2012 года. Бурсма хотел не только привлечь дополнительный интерес к скачкам, но и увеличить доход: ипподром – дело недешёвое. Даже «кофейных» миллионов для его содержания и продвижения скачек недостаточно.



Но сначала индейские племена, которые в штате имеют единоличное право на владение казино, заявили, что подобные беттинг-автоматы – это азартные игры. Затем Минюст Орегона присоединился к их мнению и назвал терминалы игровыми автоматами для казино. Губернатор штата Кейт Браун согласилась с их позицией и призвала ORC действовать согласно законам. У комиссии не оставалось другого выхода, поэтому терминалы устанавливать запретили.



«Ипподром Grants Pass Downs лишился своего экономического двигателя, — заявил Трэвис Бурсма. — Проведение соревнований стало невозможным».



Отмена скачек на 2022 год приведет к потере более 200 рабочих мест – столько работников владелец ипподрома будет вынужден уволить. Однако Бурсма сдаваться не намерен и уже намекнул, что будет обращаться в суд.



Не поймешь этих янки, ей-богу!



Но дело в том, что международный рынок поделен между несколькими крупными беттинг-операторами. При этом каждая из стран-участниц, с которой заключен договор на продажу проходящих на ее территории бегов или скачек, распределяет доход между ипподромами, где проводятся соревнования. До 8% получает ипподром от всех ставок, которые были сделаны онлайн за его пределами. Еще 10% от оборота национальный оператор-партнер переводит на пополнение призовых фондов. И, наконец, отдельная премия в 10% от выигранных лошадью призовых поступает конезаводчику.



Но в России этого нет. Бега и скачки у нас курирует Минсельхоз. То есть спортивные состязания на ипподромах России представляют собой де-юре продукцию сельского хозяйства, а профессий «жокей», «наездник» официально нет. Сейчас на результаты российских бегов и скачек не делают ставки зарубежные игроки. Потому что национальные правила не синхронизированы с международными. И сейчас в связи с известными событиями это вряд ли произойдет в ближайшее время.



И сейчас российские бега и скачки доступны только для российских участников и игроков. Как следствие, рожденные в России элитные скаковые и рысистые лошади продаются значительно ниже рыночной стоимости, поскольку потенциальные коневладельцы не заинтересованы в крупных инвестициях, ведь призовые на российских ипподромах копеечные.



Для сравнения: призовой фонд самой богатой скачки России – «Приза президента» – составляет 37 млн руб., а у «Золотого Кубка Дубая» – $12 млн. О продаже лошадей за границу речь вообще не идет, так как у российских лошадей нет международного рейтинга.



Вот, например, 15 мая состоялось открытие сезона на ЦМИ. И далее с разницей в пару недель и в других регионах России. Самый большой призовой фонд составлял чуть более 2 миллионов рублей.



Порой российский календарь соревнований крайне нестабилен: может измениться дистанция, дата, а иногда и место вроде бы традиционного старта. И кто будет делать ставку, если неизвестно даже место проведения и невозможно ее сделать онлайн?



Более того, российскому игроку практически невозможно сделать ставку онлайн на бегах в другой стране. Каким образом он может получить деньги? Выигрыш в России не может поступить. Тем более сейчас.



Опять же для сравнения. Во Франции 236 ипподромов, бега и скачки проходят каждый день, в заездах участвует до 16 лошадей. В тех же США, несмотря на все проблемы, более 300. В маленькой Финляндии 43 ипподрома, а в нашей самой большой стране мира – 40. И в этой цифре учтены даже совсем условные «ипподромы», представляющие собой одну дорожку рядом с конюшней в сельской местности.



Поэтому все заинтересованные лица предлагают сделать союз между Минсельхозом, Минфином и Минспорта. Такая схема подразумевает, что разведение лошадей останется в ведении Минсельхоза, бега и скачки будут признаны дисциплинами конного спорта и перейдут под юрисдикцию Минспорта, а тотализатор останется у Минфина.



Тогда в России появится новый высокодоходный сектор экономики, определенный законодательством процент от оборота тотализатора будет направляться на развитие коннозаводства, а часть денег будет поступать в поддержку олимпийскому и детскому конному спорту. Тем более сейчас это необходимо, как никогда. Но этого пока нет. И скорее всего долго не будет.