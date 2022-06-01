В Верхней Пышме состоялась церемония открытия Дворца самбо и единоборств

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1 июня 2022, 19:02 Источник: sambo.ru

Фото: sambo.ru

В Верхней Пышме открылся Дворец самбо и единоборств. В празднике приняли участие чемпионы мира и Европы, самбисты Клуба самбо УГМК (Верхняя Пышма) во главе с шестикратным чемпионом планеты Альсимом Черноскуловым.



Во время церемонии открытия президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев вручил юбилейную медаль за большой вклад в развитие этого вида спорта губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и памятный подарок генеральному директору УГМК Андрею Козицыну.



«Здесь очень богатые традиции по нашему виду спорта. Получилась очень мощная точка притяжения для дальнейшего развития самбо на Урале и во всей стране. Такой центр – очень важен и нужен, потому что свердловская область и Клуб УГМК – это своего рода ориентиры, воспитавшие уже не одно поколение чемпионов мира и Европы. Равняясь на них, дети приходят в секции и занимаются самбо, а теперь будут делать это еще и в таком замечательном дворце», - отметил Сергей Елисеев.



В спортивном комплексе площадью почти 9 тыс. квадратных метров расположены главная арена с тремя коврами для борьбы и зрительскими трибунами на тысячу мест, а также четыре тренировочные площадки. Желающие здесь могут также заниматься каратэ, тхэквондо и дзюдо.



