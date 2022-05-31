Российский волейбольный тренер наказан за расизм

Наставник женской команды «Локомотив» Андрей Воронков уличён в расизме и 2 года будет вне коллектива.
Поставлена точка в скандале, который будоражил российское волейбольное и не только сообщество уже не первую неделю. Инцидент произошёл во время одного из тайм-аутов золотого матча между калининградским «Локомотивом» и «Уралочкой-НТМК». Тогда Воронков подозвал Валерию Зайцеву и в ходе диалога назвал её соперницу по ту сторону площадки обезьяной. Эта реплика очень быстро попала в эфир. В свою очередь журналистам не составило труда выяснить, что гневный спич касался кубинки Айламы Монтальво.
Ситуацию можно было бы и не доводить до критической если бы Воронков нашёл в себе мужество извиниться – ведь в накале борьбы, тем более за чемпионство, эмоциям свойственно выходить из-под контроля. Да и Айлама была не против погасить конфликт. Вместо этого тренер победителей решил взять обет молчания и делать вид, что ничего не произошло. Он не подходил к телефону, игнорировал многие мероприятия. Одним словом, исчез с поля зрения.
В итоге российская Федерация волейбола сочла это обстоятельство отягчающим и дисквалифицировала Воронкова на 2 года. К слову, это первый случай в российском спорте столь сурового наказания за проявление расизма. Не спасло даже то, что в послужном списке наставника золото Мировой лиги, Евро-2013 и Лиги чемпионов.
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