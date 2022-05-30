Челябинские футболисты продлили победную серию

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт

30 мая 2022, 12:13 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

Спортсмены на домашнем поле обыграли «Оренбург-2».

В минувшие выходные состоялся один из завершающих туров первенства России в ФНЛ-2. На стадионе в Челябинске встретились 2 команды из четвертой группы: «Челябинск» и «Оренбург-2».

Уже на 17-й минуте южноуральцы забили первый гол. Затем они повторили успех дважды: на 20-й и 67-1 минутах. Гостям так и не удалось открыть счет. В итоге матч закончился уверенной победой «Челябинска»: 3:0. Это седьмой подряд выигрыш команды в турнире.

Сейчас «Челябинск» занимает третью строчку турнирной таблицы. У клуба столько же очков - 59, сколько у «Волги», которая расположилась на втором месте. У текущего лидера, «Тюмени», 60. В этом сезоне южноуральцам осталась последняя, решающая встреча. Она состоится в Челябинске, 4 июня. Клуб сыграет с «Ладой-Тольятти».

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