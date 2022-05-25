«Ролан Гаррос» «присоединил» Белоруссию к России

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25 мая 2022, 15:26 Наталья Копосова

Особая ситуация, связанная со спецоперацией России на Украине, лишившая российских и белорусских теннисистов опознавательных символов страны на проходящем турнире «Ролан Гаррос», с первых дней начала создавали курьёзные ситуации. Вряд ли желая того турнир «воссоединил» Белоруссию и Россию.

С первого же круга специалисты начали ошибаться в принадлежности спортсменов под белыми флагами. Корреспондент, ведущий репортаж с поединка между Бенуа Пэр и Ильей Ивашка в первом круге описал кипящие страсти на трибунах во время поединка француза и «русского». В свою очередь на стене теннисной славы кортов Сюзан Ленглен Викторию Азаренко экс-первую ракетку мира в одиночном разряде также приписали к России, несмотря на ее долгое присутствие в мире тенниса и того, что фотографии должны были готовится заранее.