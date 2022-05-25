Стала известна лучшая любительская команда Южного Урала по баскетболу

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25 мая 2022, 11:26 Татьяна Михайлова

Любительский турнир получился зрелищным. Фото предоставлено Федерацией баскетбола Челябинской области

Завершился Чемпионат Федерации баскетбола Челябинской области. 8 месяцев 20 сборных сражались за главные награды любительского турнира. В минувшие выходные две финальные игры распределили места на пьедестале почета.

В матче за бронзу клуб «Алмаз» выиграл у представителей УралГУФК. За первое место спорили спортсмены ЮУрГУ и команда «Строитель». У последних было небольшое преимущество – первая победа в серии, что давало дополнительных два очка. Но студенты проявили решительность, и интрига, кто все-таки станет победителем, сохранялась до самого конца матча. В итоге лучшими оказались баскетболисты «Строителя».

Эта победа стала первой для баскетбольного клуба. Он выступал в любительском турнире с 2011 года, сначала под названием «Пром-Арт». И только в нынешнем сезоне его игрокам удалось достичь долгожданного результата.

Как прокомментировал президент региональной Федерации баскетбола Николай Сандаков, главный любительский чемпионат получился зрелищным. «Качество любительского баскетбола растет от года к году — это тоже отличный показатель», — добавил он.