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22 мая 2022, 12:54

Артем Дзюба, фото: vk.com/a_dzyuba22

Нападающий Артем Дзюба объявил об уходе из петербургского футбольного клуба «Зенит». Футболист сказал, что ему пора двигаться дальше. «Спасибо за все Питеру!» - говорится в видеоролике, который Артем Дзюбы опубликовал в своем Telegram-канале.

Форвард нарядился в костюм супергероя Дэдпула, в таком он выходил на награждение чемпионства в 2021 году, напоминает sport-express.ru.

Дзюба перешел в «Зенит» свободным агентом летом 2015 года. За семь сезонов в составе этого клуба футболист выиграл четыре чемпионских титула, четыре Суперкубка и два Кубка России.

Дзюба дважды становился лучшим бомбардиром сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) и вышел на первое место по голам в истории чемпионата России. Форвард входит в тройку лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках и занимает первое место по забитым мячам среди россиян в Лиге чемпионов.