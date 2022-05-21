Очередной инцидент в английском футболе: главный тренер «Кристал Пэлас» ударил фаната за оскорбления

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21 мая 2022, 19:17 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Sports.ru

Как стало известно, главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра оказался в центре неприятного инцидента после выездного матча 33-го тура АПЛ с «Эвертоном». После первого тайма «Пэлас», идущий в середине таблицы и которому в турнирном плане не было особо ничего нужно, вёл 2 – 0. Во второй половине всё перевернулось с ног на голову. «Эвертон» сделал 3 гола, причём победный Доминион Калверт-Льюин забил на 85-й минуте, итого получилось 3 – 2. Именно благодаря этой победе «Эвертон» сохранил прописку в АПЛ.

После финального свистка радостные болельщики «Эвертона» повываливали на поле «Гудисон парка». Сам стадион окутался синим дымом от множественной пиротехники. И именно тогда случился инцидент с Виейрой. Как видно по телекартинке, тренер «Пэласа» отправлялся в раздевалку. В тот же момент к нему подбежал один из разъярённых фанатов-хулиганов. Он начал оскорблять его разными словами и показывать непристойные жесты. Судя по телекартинке, тренер ответил. Виейра попытался ударить болельщика ногой, после чего француза увели в сторону другие фанаты.

Сам же вдохновитель «Пэласа» отказался комментировать произошедшее. Тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард тоже не стал заострять на данной теме внимание. «Я понимаю Патрика, - сказал он журналистам. У меня не вышло пожать ему руку после свистка, так как началось празднование. Ему нужно было пройти примерно 70 метров в гуще наших фанатов. Это не так-то просто. Но я не вижу здесь никакой проблемы». Однако в Sky Sport уже сообщили, что Английская футбольная ассоциация намерена провести расследование случившегося.