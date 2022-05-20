МОК аннулировал результаты биатлонистки Ольги Зайцевой на Олимпиаде в Сочи-2014 и отобрал у России серебро в эстафете

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20 мая 2022, 16:21 Источник: sports.ru

Ольга Зайцева. Фото: biathlonrus.com

На Олимпиаде-2014 в Сочи золото в женской эстафете по биатлону выиграла сборная Украины. Российская команда в составе Ольги Зайцевой, Яны Романовой, Екатерины Шумиловой и Ольги Вилухиной завоевала серебро. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о перераспределении занятых мест на соревнованиях по биатлону в Сочи-2014 с учетом аннулирования результатов россиянки Ольги Зайцевой.



Зайцева признана виновной в нарушении антидопинговых правил.



«Решение было принято на сегодняшнем заседании исполнительного совета МОК после дисквалификации спортсменов и соответствующей корректировки результатов участвующими международными федерациями», – говорится в сообщении МОК.



После принятого решения серебро переходит к сборной Норвегии, бронза – к команде Чехии.



Четвертое место россиян в смешанной эстафете, где Зайцева бежала первый этап, переходит к команде Словакии. Сборная Франции становится пятой, Украины – шестой.



