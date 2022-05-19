На Южном Урале выберут лучших среди любительских баскетбольных команд

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19 мая 2022, 10:43 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено Федерацией баскетбола Челябинской области

Финальные игры регионального чемпионата пройдут в эти выходные.

21 и 22 мая в Челябинске пройдут матчи, исход которых определит победителей Финала Чемпионата Федерации баскетбола Челябинской области. Турнир проходит среди любительских команд. Он начался в октябре, уже состоялось около 200 игр.

По словам президента региональной Федерации баскетбола Николая Сандакова, за последнее время интерес к любительским соревнованиям среди зрителей заметно возрос. Присоединиться к постоянным болельщикам и посмотреть финальные матчи могут все желающие. Игры состоятся во Дворце пионеров и школьников им. Н. К. Крупской (Свердловский проспект, 59/2).

Расписание

22 мая

Матч за третье место. УралГУФК – Алмаз. Начало в 17 часов

Матч за первое место. Строитель – ЮурГУ. Начало в 18.30.

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