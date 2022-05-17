Какие спортивные объекты построят в Челябинске в ближайшие 3 года

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт

17 мая 2022, 07:04 Татьяна Михайлова

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Об этом расскажет начальник управления по физической культуре и спорту городской администрации Максим Клещевников. Он станет гостем нового выпуска «Большой редакции», который выйдет в эфир сегодня, 17 мая.

Основными темами беседы станет строительство спортивных объектов в Челябинске, в том числе, в рамках сотрудничества с инвесторами. Максим Клещевников ответит на вопросы главных редакторов региональных СМИ, а также зрителей прямой трансляции.

Новый выпуск «Большой редакции» будет доступен в сообществе «Гранада ТВ» «ВКонтакте». Начало эфира в 11 часов.

Напомним, что «Большая редакция» - это проект медиахолдинга «Гранада Пресс», реализуемый при поддержке Челябинской областной универсальной научной библиотеки.