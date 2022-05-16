Кубинская «уралочка», которую назвали обезьяной, покинет Россию

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16 мая 2022, 18:12 Источник: sportrbc.ru

Фото: uralochka-vc.com

Волейболистка Аилама Монталво решила расстаться с клубом «Уралочка-НТМК». Она выступала в Екатеринбурге с 2019 года и в прошлом сезоне помогла команде завоевать серебряные медали в чемпионате России.



Напомним, что во время решающего матча финальной серии чемпионата страны нынешнего сезона произошел расистский скандал. Главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков назвал кубинскую спортсменку обезьяной.



Аилама Монталво сообщила, что не будет отвечать злом на зло и не позволит себе опускаться до подобного уровня. Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) обещала рассмотреть поведение главного тренера калининградского «Локомотива».



