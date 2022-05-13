Почему возрастной ценз фигуристок повышают до 17 лет

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13 мая 2022, 17:22 Источник: sports.ru

Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) пройдет на Пхукете с 6 по 10 июня. Там рассмотрят вопрос о поднятии возрастного ценза в женском катании с 15 до 17 лет.



Известно, что российские чемпионки Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева брали первые «взрослые» награды с 15 лет.



ISU собирается повышать возраст постепенно – в следующем сезоне он останется прежним, в сезоне-2023/24 поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 – до 17.



На конгресс этот вопрос вынесла Ассоциация конькобежцев Норвегии. Они заявили следующее:



«Олимпийским чемпионкам по фигурному катанию среди женщин было 15, 16 или 17 лет, когда они завоевывали титул (1994, 1998, 2002, 2014, 2018). Три из этих пяти чемпионок не участвовали в чемпионате мира следующего сезона. Две – соревновались только на чемпионатах мира следующего сезона, а потом завершали карьеру.



На старших фигуристов оказывается огромное давление. Дебют на взрослом уровне в 15 лет, похоже, не мотивирует фигуристов на долгую карьеру.



Наш вид спорта должен способствовать правилам и соревновательной среде, которые поддерживают возможность долгой карьеры. Чтобы заинтересовать СМИ и аудиторию, нашему виду нужны атлеты, которые могут дольше продвигать спорт в положительном ключе.



Юных фигуристов заставляют выполнять сложные технические элементы, чтобы иметь возможность конкурировать с более опытными и старшими фигуристами с лучшими навыками. По мере взросления фигуристов и изменения их психики, тела и технических возможностей становится все сложнее поддерживать тот же сложный технический уровень».



За поднятие ценза выступила и медицинская комиссия ISU, опубликовав подробные доводы. Публикуем полный перевод.



Нагрузки, социальные проблемы и стресс – основные проблемы фигуристов-юниоров.



Соревнования, тренировки и восстановление зависят не только от фактического возраста, но и от возраста развития (физическая, умственная, когнитивная и эмоциональная зрелость), а также от возраста скелета (степени окостенения костной структуры).



При рассмотрении возрастного ограничения необходимо учитывать как возраст развития, так и возраст скелета. Вполне возможно, что допуск несовершеннолетних к соревнованиям подвергнет их нагрузкам и рискам, которые считаются несоответствующими их возрасту не только физически, но и с точки зрения психологического и социального развития.



Юным спортсменам необходимо справляться с многочисленными стрессами на пути к спорту высших достижений. В первую очередь, они подвергаются высоким физиологическим нагрузкам, вызванными тренировками и соревнованиями.



Во-вторых, они, как правило, испытывают социальные проблемы, им нужно выполнять большое количество школьных заданий, а еще они могут столкнуться с потенциальными трудностями, связанными со сверстниками.



В-третьих, им необходимо участвовать в соревнованиях и справляться со стрессом из-за конкуренции. В конечном счете, повышение производительности обычно является главной заботой амбициозных спортсменов, поскольку они всегда заботятся о своих достижениях.



ISU также должен учитывать имидж, который он хочет создать для чемпионов среди юниоров и взрослых.



Физический возраст развития.



Мы знаем, что элитные спортсмены могут задерживать начало полового созревания в среднем на 2 года по сравнению с населением в целом.



Генетическая предрасположенность, интенсивная физическая подготовка, пищевой статус, участие в соревнованиях и психологический стресс в детстве и раннем подростковом возрасте определяют пубертатные сроки развития.



Спортсмены, занимающиеся, в частности, эстетическими видами спорта, предрасположены к задержке полового развития. Все больше данных указывает на то, что дефицит энергии играет решающую роль в патогенезе функционального гипоталамического гипогонадизма у спортсменок (нарушение функции гипофиза и половых желез, из-за которого у детей бывают недоразвитые половые органы, ожирение или анорексия).



Метаболический и психологический стресс активируют гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось и подавляют гипоталамо-гипофизарно-яичниковую ось, что задерживает развитие у спортсменок. Хронический отрицательный энергетический баланс, возникающий в результате систематических тренировок и недостаточного потребления энергии (распространенный в эстетических видах спорта), может задерживать половое развитие.



Юные спортсмены, особенно те, кто занимаются видами, в которых привычен препубертатный или худощавый вид, подвержены риску развития относительного дефицита энергии, связанного с неупорядоченным питанием или расстройствами пищевого поведения.



В исследовании компании Weimann обнаружилось, что интенсивные тренировки гимнасток в сочетании с неадекватным питанием заметно влияют на половое развитие. Эти препубертатные эффекты не наблюдаются у гимнастов-мужчин из-за других режимов тренировок.



Обычный мониторинг гимнасток во время их уязвимой фазы роста необходим, чтобы свести к минимуму пожизненные физиологические и психологические побочные эффекты тренировок с высокой ударной нагрузкой.



Умственная, когнитивная и эмоциональная зрелость.



Предварительные данные свидетельствуют о том, что высок риск психологической травмы, связанной с участием в элитном юношеском спорте. Больше всего беспокоят выгорание, беспорядочное питание и долгосрочные последствия травм. Нервное развитие (мозга и нервной системы) достигает 95% уже к 7 годам. Это дает детям возможность развивать двигательные навыки ловкости, равновесия, координации и скорости в общей тренировке.



Спортсмена-юниора, который рано развивает нервно-мышечный контроль, подбирают тренеры и мотивируют его ранним успехом. Но он может получить травму из-за недостаточного развития скелета или мышц или быть не в состоянии справиться с психологическим стрессом, который возникает в это время.



Спортсмен-юниор, который развивается медленнее, изначально не считается талантливым. Но когда оба достигают половой зрелости с одинаковой силой, мышечной массой, нервно-мышечным развитием и эмоциональной зрелостью, раннеразвитый начинает терпеть неудачи, поскольку у него больше нет преимущества; он не прогрессирует технически и не является единственным, обладающими этими навыками.



Такие спортсмены теряют интерес к тренировкам, разочаровываются, поскольку их тело меняется в период полового созревания, заставляя их заново изучать навыки, которые они приобрели очень рано, и они бросают занятия или получают травмы.



Тем не менее, спортсмена, который развивается позже, но устойчиво в соответствии с его скелетным и мышечным развитием, необходимо поощрять к тому, чтобы он оставался вовлеченным в процесс на ранних этапах и не разочаровывался в раннем развитии других спортсменов. Им нужно тренироваться дальше, чтобы полностью раскрыть потенциал.



Оба этих спортсмена рискуют завершить карьеру, но по разным причинам.



Дольше оставляя спортсменов на уровне юниоров и предоставляя им время для психологической и социальной зрелости наряду с развитием их нервных и технических навыков, мы лучше подготавливаем их к тому, чтобы справляться с возросшей психологической нагрузкой и давлением взрослого спорта. Это важно для их эмоционального здоровья и благополучия, а также для всестороннего развития.



Скелетный возраст.



В этой области есть два аспекта: эпифизы (пластинки роста) и уровень быстрого роста в подростковом возрасте. Незрелый скелет наряду с быстрыми всплесками роста – факторы риска для определенных типов подростковых травм. Эпифизарные пластинки в подростковом возрасте более подвержены травмам, чем полностью развитый скелет.



Пластинка роста (эпифиз) состоит из хряща и является последней частью кости, которая окостеневает или затвердевает в твердую кость. Может быть в 2-5 раз слабее других структур (связок и сухожилий) вокруг конца кости и сустава.



Пластинки роста, наиболее подверженные риску травм, связанных со стрессом, сильнее всего нагружаются во время повторяющихся действий. Например, колено в прыжковых видах для отталкивания и приземления, пятка в беговых видах, бедро в прыжковых видах при многократном подъеме колена для отталкивания, плечо и запястье при подъемных движениях и спина в видах с продолжительным сгибанием или чрезмерным разгибанием.



Быстрый рост создает нагрузку на соединения мышц и сухожилий, соединения костей и сухожилий, связки и зоны роста. Увеличение силы, необходимое для адаптации к этим изменениям, которое позволит ребенку или подростку продолжать развивать ту же скорость движения конечностей, что и до всплеска роста, может происходить неравномерно.



Такой дисбаланс в росте и силе в сочетании с нагрузкой, создаваемой тренировками и соревнованиями, создает ситуацию, способствующую развитию травм от чрезмерной нагрузки.



Беспокойство вызывает то, что в период известной уязвимости скелета спортсмен-подросток может подвергаться чрезмерным нагрузкам, связанным с соревнованиями высокого уровня, что подвергает большему риску травмы. Как правило, закрытие эпифизов и окончательный рост достигаются в скелетном возрасте 17 лет по стандартам Грейлиха и Пайла.



Вывод: повышение ценза необходимо для защиты юниоров.



Существуют множество факторов риска травм: контроль осанки, тревога перед соревнованиями, жизненные события, предыдущие травмы и объем тренировок, при контроле которых можно защитить элитного фигуриста-юниора.



Имеются также адекватные данные, полученные в результате исследований, как именно предотвращать травмы среди участников молодежных состязаний: это нервно-мышечные тренировки, защитное снаряжение, умственная тренировка для повышения самооценки и изменение спортивных правил.



Увеличение возрастного порога до 17 лет дает время, необходимое для достижения зрелости скелета, снижает риск эпифизарных травм, если тренировочные нагрузки изменяются в периоды быстрого роста, и расширяет его развитие социальных и эмоциональных навыков.



Самое главное, ISU обязан заботиться о физическом и психологическом здоровье и безопасности всех спортсменов, включая подростков.



