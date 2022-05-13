Челябинским футболистам предстоит матч, который предопределит финал сезона

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

13 мая 2022, 14:28 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

Первенство в ФНЛ-2 выходит на финишную прямую. Командам осталось провести по 3-4 встречи. Это значит, что исход каждой из них будет существенно влиять на итоги целого сезона.

15 мая клуб "Челябинск" проведет домашний матч с "Новосибирском". Команды идут практически вровень. Первой удалось набрать 53 очка, у второй в активе 50. В последних 5 матчах "Челябинску" удалось одержать 5 побед. Недавнюю игру с "Ижевском" южноуральцы закончили счетом 6:0.

Итак, матч "Челябинск"-"Новосибирск" состоится 15 мая на стадионе "Центральный". Начало в 17 часов.

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