Челябинск примет региональные соревнования по гребле на байдарках и каноэ

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт

13 мая 2022, 10:50 Татьяна Михайлова

Спортсменка Ирина Хуснутдинова. Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В ближайшее время состоится традиционный «Кубок Урала».

На Шершневском водохранилище проведут открытый кубок и первенство Челябинской области по гребле на байдарках и каноэ «Кубок Урала».

Челябинцы в данном виде спорта считаются одними из самых сильных соперников. Об этом во время стрим-шоу «Поутру» рассказала многократный победитель и призер первенства России по гребле на каноэ и лодке «Дракон» Ирина Хуснутдинова.

«Нередко нам рассказывают, как расстраиваются некоторые спортсмены из других территорий, когда в заездах попадает сразу несколько челябинцев», - прокомментировала девушка.