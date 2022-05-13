«Американцы просто обнаглели!»: Татьяна Тарасова о заявлении фигуриста Винсента Чжоу

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13 мая 2022, 11:05 Источник: sports.ru

Фото: vk.com/ta_tarasova

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на высказывание американского фигуриста Винсента Чжоу о том, что США должны получить золото по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине.



В феврале на Играх-2022 Россия взяла золото, а США заняли второе место. Церемония награждения была отменена из-за допингового расследования в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой.



«А Чжоу выиграл золотые медали, чтобы такое заявлять? Американцы просто обнаглели! Я даже не думаю о том, что они и без нас смогут взять олимпийское золото», – цитирует Татьяну Тарасову Sport24.



«Чжоу не командует парадом! Не он определяет места в фигурном катании. Что у нас получается? Фигуристы должны слушать Чжоу, а не ISU? Не его ума дело!» – сообщила Тарасова изданию «Спорт-Экспресс».



