В торговом комплексе Челябинска впервые прошел турнир по баскетболу 3х3

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11 мая 2022, 14:45 Татьяна Михайлова

Турнир стал настоящим спортивным праздником для поклонников баскетбола. Фото предоставлено организаторами

Среди посетителей «Алмаза» разыграли «Кубок Победы». Необычное спортивное мероприятие состоялось 7-8 мая. В нем участвовали 12 мужских и 4 женских команды.

Среди мужчин лучшей стала сборная «ОСК-ММК». Второе место занял «Челбаскет», третье – «УралГУФК К3». В женском зачете победу одержал клуб «Позитив». «УралГУФК» получил серебро, а «Кобры» – бронзу.

Ключевым событием турнира стал выставочный матч, который провели приглашенные сборные: «Kostanay team» (Казахстан) и «Команда Писклова». В состав второй вошли олимпийский призер по баскетболу 3х3, призер Суперлиги 1 Кирилл Писклов, а также тренер по физической подготовке национальной сборной по баскетболу 3х3 Алексей Жердев. Они оба являются выпускниками челябинской школы баскетбола.

Добавим, «Кубок Победы» провела Федерация баскетбола Челябинской области при поддержке управления по физической культуре и спорта администрации города Челябинска. Организаторы благодарят за помощь ООО «Родник», ООО ТК «Легион-Сервис», базу отдыха «Звездный берег», клинику «Вэладент», а также The Pechka и Tusa Energy.