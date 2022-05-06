Апелляцию российского шахматиста Карякина на полугодовую дисквалификацию отклонили в ФИДЕ

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6 мая 2022, 17:55

Шахматная доска, Andrei Golovanov / Serge Kivrin/ Russian Look

Российский шахматист Сергей Карякин не смог опротестовать назначенную ему дисквалификацию на полгода. Как стало известно в пятницу, 6 мая, апелляционная палата комиссии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по этике и дисциплине отклонила иск россиянина. Информация об этом размещена на сайте организации.

Тем не менее, в заявлении указана возможность для Карякина обжаловать принятое решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

Как стало известно, комиссия по этике ФИДЕ дисквалифицировала российского шахматиста на полгода от участия в соревнованиях под эгидой организации, поскольку Сергей открыто высказался в поддержку проведения Спецоперации на Украине. Началось отстранение Карякина с 21 марта.