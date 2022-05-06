Ватерполистки «Динамо-Уралочка» борются за Кубок России

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6 мая 2022, 06:46 Анна Семенова

Уралочки борются за победу

В соревновании участвует восемь лучших команд страны.

Финал турнира по водному поло среди женщин проходит в городе Кириши. За главный приз борются восемь сильнейших команд. Среди них – две из Златоуста Челябинской области.

«Динамо-Уралочка ЗМЗ» имеет цель повторить свою прошлогоднюю победу на Кубке. В четвертьфинале наши землячки уже одержали верх над «Буревестником» из Нижнего Новгорода и готовятся к полуфиналам.

Эксперты прочат в главные соперники «Уралочки» команду КИНЕФ-Сугрутнефтегаз из Киришей.

Финалы пройдут сегодня, 6 мая.