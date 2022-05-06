Ватерполистки «Динамо-Уралочка» борются за Кубок России

В соревновании участвует восемь лучших команд страны.
Финал турнира по водному поло среди женщин проходит в городе Кириши. За главный приз борются восемь сильнейших команд. Среди них – две из Златоуста Челябинской области.
«Динамо-Уралочка ЗМЗ» имеет цель повторить свою прошлогоднюю победу на Кубке. В четвертьфинале наши землячки уже одержали верх над «Буревестником» из Нижнего Новгорода и готовятся к полуфиналам.
Эксперты прочат в главные соперники «Уралочки» команду КИНЕФ-Сугрутнефтегаз из Киришей.
Финалы пройдут сегодня, 6 мая.