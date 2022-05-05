Футболисты «Челябинска» обыграли на домашнем стадионе пермяков

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

5 мая 2022, 17:34 Анна Семенова

Единственный гол в этой игре стал победным для челябинцев. Фото: ФК "Челябинск"

В очередном туре первенства России по футболу в ФНЛ-2 (группа 4) наши спортсмены смогли выиграть с минимальным разрывом.

Игра с клубом «Амкар-Пермь» проходила на челябинском стадионе. С первых минут наши футболисты завладели полем соперника. На 12-й минуте атака на правом фланге закончилась угловым.

Через пару минут стандарт был разыгран до первого гола, автором которого стал Эдуард Валиахметов.

Еще один голевой момент челябинцы создали на 33-й минуте. Но, увы, мяч остановила штанга.

Второй тайм изменений не внес. Единственный гол стал последним в этой игре. Теперь «Челябинск» занимает вторую строчку в таблице и продолжает погоню за лидером.