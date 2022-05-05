Футболисты «Челябинска» обыграли на домашнем стадионе пермяков

В очередном туре первенства России по футболу в ФНЛ-2 (группа 4) наши спортсмены смогли выиграть с минимальным разрывом.
Игра с клубом «Амкар-Пермь» проходила на челябинском стадионе. С первых минут наши футболисты завладели полем соперника. На 12-й минуте атака на правом фланге закончилась угловым.
Через пару минут стандарт был разыгран до первого гола, автором которого стал Эдуард Валиахметов.
Еще один голевой момент челябинцы создали на 33-й минуте. Но, увы, мяч остановила штанга.
Второй тайм изменений не внес. Единственный гол стал последним в этой игре. Теперь «Челябинск» занимает вторую строчку в таблице и продолжает погоню за лидером.