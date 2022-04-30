Борцы из Хабаровского края выиграли медали первенства и Кубка России

Аргументы Недели. Хабаровск → Спорт 13+

30 апреля 2022, 09:52

Спортсмены Хабаровского края возвратились с первенства России по греко-римской борьбе, которое проходило во Владивостоке, с двумя серебряными медалями. Награды разыгрывались среди юниоров в возрасте до 24 лет.

В весовой категории до 97 кг комсомольчанин Алексей Милешин занял второе место. Обладателем ещё одной серебряной награды стал Рахман Тавмурзаев. Он стал вторым среди спортсменов не тяжелее 63 кг, уступив спортсмену из Московской области. Время поединка завершилось с равным счётом 3:3, но его соперник имел незначительное техническое преимущество, последним проведя успешный борцовский приём.

- Алексей Милешин впервые начал выступать в этом весе. Его соперниками были 30 сильнейших борцов со всей страны. Он провел четыре поединка, выиграв призёра чемпионата России, а в финале уступил победителю первенства мира среди юниоров прошлого года. В начале этого года Алексей получил травму – разрыв мышцы и ещё не полностью восстановился. Для начала сезона это очень неплохой результат, - отметил президент региональной федерации спортивной борьбы Константин Ефимов.

Кроме того, во Владивостоке прошёл Кубок России по рукопашному бою, где победил Дмитрий Пардаев. Он оказался лучшим в разделе «Самооборона» в весовой категории свыше 80 кг. В финале спортсмен выиграл у Владимира Сафронова из Липецка. Это вторая золотая медаль Дмитрия Пардаева на Кубке России. Ранее он становился победителем соревнований в Рязани в 2019 году.