Владимир Путин поздравил с днем рождения Камилу Валиеву во время вручения наград победителям Олимпиады в Пекине

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27 апреля 2022, 09:44

фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения Камилу Валиеву во время вручения государственных наград Российской Федерации победителям Олимпиады в Пекине.

Церемония награждения золотых медалистов XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине прошла 26 апреля в Екатерининском зале Кремля.

В этот день самой талантливой в мире фигуристке Камиле Валиевой исполнилось 16 лет. Поздравляя оказавшуюся в центре допинг-скандала на Олимпиаде спортсменку, президент посоветовал Камиле Валиевой не обращать никакого внимания на обвинения, внутренне собраться и продолжать работать.

Путин отметил, что Камила еще очень юная, и в таком возрасте тяжело выносить такие наезды. Он призвал Валиеву все, что не связано со спортом, отбросить и дальше идти и добиваться результатов и побед. Российский выразил уверенность, что у Камилы они будут.