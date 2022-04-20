Ассоциация теннисистов-профессионалов обвинила в дискриминации организаторов Уимблдона из-за отстранения россиян от турнира

Аргументы Недели → Спорт 13+

20 апреля 2022, 21:03 Источник: РБК

Вторая ракетка мира Даниил Медведев, SMG/globallook.com

Решение организаторов Уимблдонского турнира об отстранении российских и белорусских теннисистов несправедливо и нарушает договор Уимблдона с Ассоциацией теннисистов-профессионалов. С таким заявлением выступила в среду АТП.

Ранее организаторы турнира объявили, что из-за ситуации в Украине российским и белорусским спортсменам отказано от участия в нем. Кроме того, теннисисты обеих стран не допущены к британским турнирам травяного сезона, которые проводятся перед Уимблдоном.

«Мы считаем, что сегодняшнее одностороннее решение Уимблдона и LTA (Ассоциация лаун-тенниса - ред.) исключить игроков из России и Белоруссии из британских травяных турниров в этом году несправедливо и может создать разрушительный прецедент для игры», — говорится в заявлении пресс-службы АТП.

В нем также подчеркивается, что организаторы своим решением нарушили соглашение АТП с Уимблдоном, в котором указано, что участие игроков в турнире основывается «исключительно на рейтинге АТП», а любая дискриминация по национальному признаку недопустима.