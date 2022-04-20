Теннисистка Мария Шарапова сообщила о беременности

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20 апреля 2022, 10:25

Мария Шарапова, фото: vk.com/maria_we_love_you

Российская теннисистка Мария Шарапова, объявившая феврале 2020 года о завершении спортивной карьеры, 19 апреля сообщила о беременности. Вчера Шарапова отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 35 лет.

Бывшая первая ракетка мира опубликовала в соцсетях свою фотографию с пляжа, и животик уже заметен.

«Драгоценные начинания! Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией», — подписала фото Шарапова. Поклонники Марии гадают, кто родится - мальчик и девочка.

В конце 2020 года теннисистка объявила о своей помолвке с британским бизнесменом Александром Гилксом.

В том же году Мария Шарапова была включена в рейтинг богатейших женщин США, которые сами заработали состояние.

Теннисистка была самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире по версии Forbes 11 лет подряд. Шарапова является победительницей 36 турниров в одиночном разряде, пять раз выигрывала турнир Большого шлема, серебряный призер Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Известная российская теннисистка Анна Курникова замужем за испанским певцом. Ее муж - Энрике Иглесиас . У пары растет трое детей.