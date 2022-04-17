Рудковская рассказала, что ударившийся головой во время шоу фигурист Евгений Семененко находится в сознании

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17 апреля 2022, 10:41

Евгений Семененко, фото: vk.com/semenenkofanclub

Фигурист, чемпион мира 2021 года в командном турнире Евгений Семененко, в субботу упавший с четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко, был унесен со льда на носилках. 18-летнего спортсмена госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Продюсер, супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала, что Семененко находится в сознании.

По словам Рудковской, "состояние нормальное, руки-ноги целы, врачи сообщили, что он в сознании, общается.

Продюсер отметила, что устроители шоу уговаривают фигуристов не делать четверные, но они настаивают на сложных элементах, - сообщает Чемпионат.

Женя Семененко, российский фигурист, выступающий в одиночном катании, член сборной России, мастер спорта международного класса, тренируется у Алексея Мишина.

Вчера при исполнении четверного прыжка он упал и ударился головой об лед на шоу в Санкт-Петербурге. Спортсмен несколько раз попытался встать и продолжить выступление, но все-таки покинул лед.

Первую помощь Жене оказали тренеры Алексей Мишин, Светлана Соколовская и Евгений Плющенко. Позднее фигуриста унесли на носилках.

Вчера вечером организаторы шоу «Союз чемпионов» сказали, что Семененко в стабильном состоянии, он пришел в себя и находится под наблюдением врачей 17 больницы Санкт-Петербурга.

Окончательный диагноз будет поставлен после полного обследования. Вместе с Евгением его родители. На постоянной связи находятся Алексей Николаевич Мишин и Татьяна Николаевна Мишина, Евгений Плющенко и Яна Рудковская.

Случившееся с Евгением – несчастный случай, которые, к сожалению, бывают в большом спорте.

Фигуристы и болельщики желают Жене скорейшего выздоровления.