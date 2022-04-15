В Челябинской области строят 32 крупных спортивных объекта

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

15 апреля 2022, 14:40 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Развитие массового спорта - одно из приоритетных направлений для региона.

Будущее спорта стало главной темой открытой встречи с представителями спортивной отрасли, которая прошла под руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Опыт Челябинской области представил губернатор Алексей Текслер. Одним из приоритетов региона является развитие массового спорта. Для этого необходима инфраструктура. Сейчас на Южном Урале насчитывается свыше 9 тысяч спортивных объектов. Среди них есть как центры мирового масштаба, так и площадки шаговой доступности. Проекты реализуются за счет федерального и регионального бюджетов.

На данный момент в Челябинской области строятся 32 крупных спортивных объекта. В рамках национального проекта «Демография» будут сданы 4 крупных объекта. Это спортивно-тренировочный центр «Рифей», региональный центр олимпийской подготовки по хоккею, новую чашу бассейна «Строитель» и тренировочный каток для ХК «Трактор».

«Спорт высших достижений — это вершина айсберга, самое главное, конечно, это массовый, также детско-юношеский спорт. Здесь важно заниматься развитием спортивной инфраструктуры», – подчеркнул Алексей Текслер.