Южноуральцы смогут увидеть Чемпионат России по баскетболу 3х3 вживую

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

12 апреля 2022, 14:59 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

На спортивное событие, которое пройдет в Челябинске, открылась продажа билетов.

С 29 апреля по 3 мая во Дворце спорта «Юность» будет проходить финал Winline Чемпионата России по баскетболу 3x3. В нем будут участвовать 10 мужских и 6 женских команд.

Южноуральцы смогут лично увидеть решающие игры. Билеты на финал уже в продаже, их цена варьируется от 100 до 600 рублей. Билеты доступны в разделе «Спорт» на сайте chel.kassy.ru и в точках продаж «Городские зрелищные кассы». В наличии билеты на игровой день и абонементы на все матчи.

Групповой этап начнется в первый день финала, 29 апреля. Торжественная церемония намечена на 30 апреля. Полуфиналы, матчи за 3-е место и финалы состоятся 3 мая. Также запланированы игры баскетболистов в ОВЗ в рамках инклюзивного проекта «тихий!баскетбол». А между женскими сборными «Позитив» (Челябинск) и «Десерт» (Екатеринбург) будет разыгран «Малый кубок Урала». Сюрпризом для зрителей станет выступление приглашенной звезды.

Стоит отметить, что мероприятие проводится при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Орагнизатор – Россйская федерация баскетбола, соорганизаторы – Фонд поддержки спорта Челябинской области, Федерация баскетбола Челябинской области и Челябинская региональная ассоциация баскетбола 3х3.

Информационный партнер чемпионата – медиахолдинг «Гранада Пресс»

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