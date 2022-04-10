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Ян вышел против Стерлинга без флага России. Впервые за карьеру в UFC

, 12:58 Источник: sports.ru

Ян вышел против Стерлинга без флага России. Впервые за карьеру в UFC
Фото: Gettyimages.ru/Cooper Neill/Zuffa LLC, Jeff Bottari/Zuffa LLC, Chris Unger/Zuffa LLC

Петр Ян неожиданно проиграл Алджамейну Стерлингу на UFC 273 – не взял реванш, титул в легчайшем дивизионе остался у Стерлинга.

Вечер получился особенным не только из-за судейских скандалов и бурных эмоций Яна. Петр впервые вышел на бой без российского флага – за его карьеру в UFC такого еще не было.

Раньше триколор всегда был рядом с Петром: «Я представляю Россию, нашу страну. Мне приятно, когда люди знают, что я из России, – объяснял Ян летом 2020-го. – Это уже некий мой образ. Плюс это мотивация для нашего народа, для молодежи и российских спортсменов».

Июнь 2018-го. Ян готовится к бою с Теруто Ишихарой из Японии в полусреднем весе. Итог – нокаут от россиянина.

Ян вышел против Стерлинга без флага России. Впервые за карьеру в UFC

Июль 2020-го. Так Ян выглядел перед чемпионским боем с Жозе Альдо. В Абу-Даби Петр стал вторым чемпион UFC из России!Ян вышел против Стерлинга без флага России. Впервые за карьеру в UFC
Март 2021-го. Перед первым боем со Стерлингом россиянин тоже был с флагом – правда, тогда это не помогло.

Ян вышел против Стерлинга без флага России. Впервые за карьеру в UFC

Октябрь 2021-го. Подготовка Яна к бою против Кори Сэндхагена. Тогда Петр выиграл – радовался, кстати, тоже с триколором в руках.

Ян вышел против Стерлинга без флага России. Впервые за карьеру в UFC

Почему сейчас Ян вышел без флага, он не объяснил.

«Я считаю, что выиграл бой. Вы меня обокрали». Решение судей в пользу Стерлинга – спорное, зал освистал поражение Яна.

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