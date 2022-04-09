Юные футболисты из Хабаровска завоевали «золото» на Всероссийских турнирах

Аргументы Недели. Хабаровск → Спорт 13+

9 апреля 2022, 10:27

Детская сборная Дальнего Востока по футболу завоевала золотые и серебряные медали на Всероссийских турнирах в Москве и Санк-Петербурге. В состав дальневосточной команды вошли 12 юных спортсменов из 6 главных футбольных городов Дальнего Востока - Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Находки, Благовещенска и Комсомольск-на-Амуре.

В соревнованиях участвовали команды из лучших футбольных школ страны. По итогам отборочного этапа на московском «Кубке Игоря Колыванова», дальневосточники завоевали серебро и получили пропуск в основной этап турнира, который пройдет в январе 2023 года.



Сразу после этих матчей, юные спортсмены ДФО перебрались в Санкт-Петербург, где с триумфом выступили на турнире «Весенний Петербург 2022». Футболисты региона уверенно переиграли всех своих соперников – сверстников из северной столицы, Нижнего Новгорода, Мурманска, Петрозаводска и завоевали золотые медали.



Игроки краевой столицы получили самое большое представительство из шести человек. Сборная была создана по итогам 5-дневных сборов, которые прошли в конце февраля в Хабаровске. Это мероприятие было организовано футбольной Академией «Искра».



Такие сборы среди ребят 2013 года рождения проводятся в ДФО впервые за последние несколько лет.