Челябинские футболисты сыграли первый матч после межсезонья

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

4 апреля 2022, 10:13 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК "Челябинск"

Спортсмены встретились с «Волгой» в Ульяновске.

Футбольный клуб «Челябинск» провел первую игру в рамках первенства ФНЛ-2 после зимнего перерыва. Матч с «Волгой» прошел в Ульяновске и закончился для южноуральцев поражением.

У челябинского клуба было несколько потенциально хороших моментов. Спортивное мероприятие запомнилось болельщикам накалом страстей: небольшим конфликтом между бывшим и нынешним игроками «Челябинска» Игорем Беляковым и Дмитрием Бакаем; а также эпизодом на 77-й минуте, когда на поле едва не возникла потасовка. В итоги Михаил Сальников сделал тройную замену. У «Челябинска» было около 10 минут, чтобы завершить матч в свою пользу, но это сделать не удалось. Гости проиграли хозяевам поля с минимальным счетом.

Следующий матч для «Челябинска» будет домашним. На стадионе «Центральном» состоится игра с новотроицкой «Ностой». Начало в 17 часов.

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