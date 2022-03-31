Финал Winline Чемпионата России по баскетболу 3x3 пройдет в Челябинске

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт

31 марта 2022, 14:10 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено Федерацией баскетбола Челябинской области

Этот турнир может придать новый импульс популяризации игры на Южном Урале.

С 29 апреля по 3 мая во Дворце спорта «Юность» в Челябинске состоится Финал Winline Чемпионата России 3x3. То, что в Челябинске стало возможным проведение такого грандиозного события, – результат поддержки губернатора Алексея Текслера.

В завершающем этапе соревнований примут участие 10 мужских и 6 женских команд. Часть участников определиться по итогам общего зачета регулярного чемпионата, также будут выделены места для сборных принимающей организации и обладателей wild card. Южный Урал представит баскетбольный клуб «Уралец» из Златоуста.

«Это большое дело, большое событие и большая ответственность, – прокомментировал президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков. – Мы уже больше месяца готовим это мероприятие. Приглашаю всех болельщиков на трибуны посмотреть это по-настоящему интересное зрелище. Уверен, что данное мероприятие оставит важный след в истории баскетбола в Челябинской области и предаст новый импульс для его развития».

Организаторами предстоящего турнира выступают Федерация баскетбола Челябинской области, Челябинская региональная ассоциация баскетбола 3х3 и Фонд поддержки спорта Челябинской области.

Информационный партнер чемпионата – медиахолдинг «Гранада Пресс»

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