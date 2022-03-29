В 2022 году в Челябинской области будут сданы 4 крупных спортивных объекта

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29 марта 2022, 07:23 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Источник: телеграм-канал губернатора Алексея Текслера (t.me/alexeytexlerofficial)

Все планы будут реализованы.

Вчера, 28 марта, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудили вопросы развития физической культуры и спорта в регионе.

В 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» на Южном Урале будут сданы четыре крупных спортивных объекта. Это спортивно-тренировочный центр «Рифей», региональный центр олимпийской подготовки по хоккею, новая чаша бассейна «Строитель» и тренировочный каток для хоккейного клуба «Трактор».

«Хорошие новости: мы реализуем все наши планы по строительству новых спортивных объектов. И даже больше — будем форсировать темпы», – подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме этого, глава региона выступил с инициативой построить в Челябинске новый 50-метровый бассейн. Также обсуждался вопрос возведения на Южном Урале «умных» спортплощадок в рамках федерального проекта «Бизнес – спринт». Они появятся за счет средств, высвобожденных после отмены крупных спортивных мероприятий. Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, запланировано строительство модульного спортзала в Пласте, спортплощадок в Копейске и Магнитогорске. Одним из итогов встречи Олега Матыцина и Алексея Текслера стала договоренность об открытии еще одной площадки в Миассе.