Тимофей Цзю одержал первую победу в США и 21-ую победу за свою карьеру

27-летний австралийский боксер Тим (Тимофей Константинович) Цзю, сын великого российского спортсмена, одержал победу над американцем Тереллом Гауша и завоевал титул чемпиона WBO Global в среднем весе.
12-раундовый поединок состоялся в Миннеаполисе в ночь на 27 марта. Тиму предстояло впервые драться в США, тем более с американцем и чемпионом мира, и он отнесся к своей задаче со всей серьезностью. Боксёр отлично подготовился, несмотря на то что за пару недель до боя переболел коронавирусом.
Нельзя сказать, что поединок был очень «красивым». В первом раунде Тимофей сходу получил от противника нокдаун, но быстро вернулся «в строй» и остальные одиннадцать брал своей невозмутимостью и, видимо, непоколебимым настроем на победу. Всплесков и острых моментов на протяжении дальнейших раундов не было, бойцы действовали скорее механически, а болельщики реагировали на их действия без энтузиазма. Некоторые зрители покидали зал до окончания поединка. И тем не менее, сын не посрамил своего великого российского папу и «сделал» Гауша. Жюри единогласно присудило ему победу, первую для него на американской земле и 21-ю по счёту. Поражений в карьере молодого боксёра пока не было ни одного.
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