Фигуристка Габриэла Пападакис: «Отсутствие россиян на чемпионате мира – это нечто особенное»

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28 марта 2022, 14:37

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис поделилась своими впечатлениями от отсутствия российских фигуристов на чемпионате мира в Монпелье.



«Признаю, что отсутствие россиян на чемпионате мира – это нечто особенное.



Они потеряли много доверия со стороны других фигуристов из-за ситуации на Украине и допинга. На них косо смотрят, и без них меньше напряжения», – приводит слова Пападакис RTLSport.



