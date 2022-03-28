Фигуристка Габриэла Пападакис: «Отсутствие россиян на чемпионате мира – это нечто особенное»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис поделилась своими впечатлениями от отсутствия российских фигуристов на чемпионате мира в Монпелье.
«Признаю, что отсутствие россиян на чемпионате мира – это нечто особенное.
Они потеряли много доверия со стороны других фигуристов из-за ситуации на Украине и допинга. На них косо смотрят, и без них меньше напряжения», – приводит слова Пападакис RTLSport.
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