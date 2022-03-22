Молодые южноуральские дзюдоисты привезли 12 медалей из Санкт-Петербурга

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

22 марта 2022, 13:58 Татьяна Михайлова

Фото: клуб дзюдо «Цунами» (Магнитогорск), СШОР «Локомотив» и имени Григория Веричева (Челябинск), федерация дзюдо Снежин

В городе на Неве состоялся 27-й фестиваль детского дзюдо. Он был организован в рамках первого этапа Санкт-Петербургской лиги дзюдо «Аврора». В нем принимали участие спортсмены 2005-2007 и 2008-2009 годов рождения.

Дзюдоистам из Челябинской области удалось завоевать 12 медалей: 2 золота, серебро и 9 бронзовых наград. На первом месте оказались Дмитрий Иргалин из Аргаяша и Татьяна Соцкова из Магнитогорска.

С успешным выступлением спортсменов поздравил старший тренер юношеской сборной Челябинской области, мастер спорта России международного класса Сергей Лепихин. Он отметил, что такие соревнования обеспечивают рост дзюдо.