Среди школьников Челябинской области определили лучших баскетболистов

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22 марта 2022, 07:33 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено Федерацией баскетбола Челябинской области

В регионе завершились соревнования по баскетболу 3х3.

Недавно во Дворце пионеров и школьников состоялся заключительной этап соревнований по баскетболу 3х3 среди школьников Челябинской области. Турнир под началом Российского движения школьников проходят не первый год, в этот раз к числу организаторов присоединилась Федерация баскетбола Челябинской области. В соревнованиях участвовали 268 команд из 32 муниципалитетов.

Почетным гостем суперфинала стал серебряный призер Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3х3 Кирилл Писклов. Он принял участие в мастер-классе, пообщался с юными спортсменами, наградил победителей и призеров соревнований. Лучший игрок турнира, Артем Звягинцев из копейской школы №2, получил от Кирилла Писклова футболку из олимпийского Токио.

Победители школьной лиги были определены в нескольких возрастных категориях. Среди юношей 6-8 классов лучшей стала команда школы №129 Челябинска, а среди девушек – сборная школы №152 Челябинска. Среди парней-старшеклассников отличились ученики челябинской гимназии №48. А лучшей девичьей командой 9-11 классов стали представительницы челябинской гимназии №100.

«Мне очень радостно видеть, сколько молодых людей занимается баскетболом и уделяет ему такое большое количество своего времени», – подчеркнул президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков. Он добавил, что в следующем сезоне федерация совместно с РДШ продолжит проводить турнир по баскетболу и сделает все возможное, чтобы увеличить количество его участников.