Губерниев: России нужно быть готовой проводить своими силами крупные спортивные соревнования

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21 марта 2022, 15:22 Источник: URA.RU

Дмитрий Губерниев, фото: vk.com/dmitry_guberniev

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев был обескуражен отстранением Паралимпийской сборной России от соревнований в Пекине. Губерниев комментировал соревнования на Олимпиаде-2022 в Китае. А из-за санкций паралимпийцев на Игры не допустили. С 17 по 20 марта в Ханты-Мансийске прошла Паралимпиада, в которой приняли участие спортсмены из России, Беларуси, Таджикистана и Армении.

В интервью URA.RU Дмитрий Губерниев высказал свою точку зрения, как жить российскому спортивному сообществу после отстранений от международных турниров. Комментатор рассказал, что российских спортсменов "изгоняют из спортивных семей самых разных видов спорта". По признанию Губерниева, "очень обидно, что первые в этом списке биатлонисты, потому что народ в IBU (Международный союз биатлонистов) принимает очень жесткие решения, и это все очень печально".

Дмитрий Губерниев заявил, что "сейчас нужно быть готовым к тому, чтобы проводить серьезные российские соревнования, чтобы поддерживать спорт, в том числе и детско-юношеский спорт и спорт высших достижений".

После того, как россиян не пустили на Паралимпиаду, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в России в Ханты-Мансийске есть все необходимое, чтобы организовать честные и яркие соревнования для паралимпийцев по всем тем видам спорта, которые представлены в Пекине.

Губерниев подтвердил, что в Ханты-Мансийске можно в любой момент провести любой зимний турнир по лыжам или скиатлону, все готово, все есть. Губерниев в Ханты-Мансийске прокомментировал несколько гонок зимних Паралимпийских игр "Мы вместе. Спорт".