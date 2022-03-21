Южноуральские ватерполистки завоевали серебро Чемпионата России

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт

21 марта 2022, 11:38 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК "Динамо-Уралочка"

В решающем матче «Динамо-Уралочка» уступила «Кинефу».

«Финал четырех» Чемпионата России по водному поло состоялся в Златоусте. Комплект наград был разыгран среди лучших команд страны, по итогам регулярного первенства вошедших в топ-4.

Челябинскую область на турнире представила сборная «Динамо-Уралочка» из Златоуста. Согласно формуле розыгрыша, «Динамо-Уралочка» сначала встретилась с московским «СКИФом». Матч завершился счетом 7:10 в пользу южноуральских ватерполисток.

Следующая игра стала решающей. Вместе с «Уралочкой» на золотые медали претендовал «Кинеф» из Киришей – многократный чемпион России. Обе команды показали высокое мастерство. За 2,5 минуты до финала спортсменки из Челябинской области вели 10:8, но, к сожалению, им не удалось сохранить преимущество до конца. Победителя определила серия пенальти. «Уралочкам» немного не хватило везения, в итоге они заняли 2-е место.

Как прокомментировал директор ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» Станислав Накоряков, матч был очень зрелищным. «У нас все было, чтобы выиграть золото, но не хватило удачи. Проанализируем, сделаем выводы и возьмем реванш», – пообещал он.

Первый заместитель губернатора Челябинской области, почетный президент клуба Ирина Гехт поддерживала южноуральских ватерполисток на трибуне. После игры она поделилась: «Я верю, что в следующем сезоне наши девчонки обязательно выиграют. Они это могут сделать. И сегодняшние слезы поражения обязательно превратятся в слезы радости от победы».

«Уралочку» на финальной игре поддержала и общественный деятель, руководитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив» Ирина Текслер. Она отметила, что матч запомнился накалом страстей. «Финал запомнился накалом страстей и классной игрой. К сожалению, не хватило везения в серии пенальти. Но есть к чему стремиться, и я верю, что «Уралочка» завоюет золото», – добавила Ирина Текслер.