Южноуральские паралимпийцы участвуют в альтернативных играх

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

17 марта 2022, 13:05 Татьяна Михайлова

Фото: министерство по физической культуре и спорту Челябинской области

Всероссийские соревнования «Мы вместе. Спорт» проходят в Ханты-Мансийске.

К сожалению, российским спортсменам не удалось принять участие в Зимних Паралимпийских играх 2022 года. Такое решение было принято Международным паралимпийским комитетом. В Паралимпийском комитете России сочли это незаконным и противоречащим принципу «спорт вне политики».

Чтобы поддержать российских спортсменов, правительство страны поручило провести альтернативные игры. Открытые всероссийские спортивные соревнования «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» проходят в Ханты-Мансийске. Победители получат такие же выплаты, какие были обещаны им за результаты на Паралимпиаде.

Челябинскую область в сборной России должны были представить две керлингистки на колясках Дарья Щукина и Ольга Беляк. Именно они участвуют в альтернативных играх, сообщили в министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области.

Спортсмены заслужили быть отмеченными, считает главный редактор информационно-аналитического агентства «Полит 74» Григорий Макеев. «Достаточно странно наблюдать картину, когда политика вмешивается, казалось бы, в независимый спорт. Но сегодняшняя реальность именно такова и под манипуляциями запада Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года стали всего лишь инструментом очередного давления на Россию. Российские паралимпийцы всегда великолепно смотрелись на играх и сегодня они себя покажут, наконец-то выступив под флагом родной страны!», – добавил эксперт.

Спорт давно стал разменной монетой в политической игре, подчеркнул заместитель директора медиахолдинга «Гранада Пресс» Максим Сельницин. «И к сожалению, так как наши спортивные чиновники очень мало представлены в международных организациях почти всегда россияне остаются в сложных ситуация без должной защиты», – прокомментировал эксперт. Он считает, что необходимо не только проводить внутрироссийские соревнования, но и организовывать альтернативные международные состязания, где на первом месте будет чистый спорт, а не политика.