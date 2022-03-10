Молодые дзюдоисты из Челябинска выиграли 17 медалей на Первенстве УрФО

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

10 марта 2022, 13:40 Татьяна Михайлова

Фото: vk.com/loko1974

На счету спортсменов 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград.

В Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера состоялось Первенство Уральского федерального округа среди юниоров и юниорок до 23 лет. В турнире участвовали чуть более 200 спортсменов из Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

По словам заместителя директора регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо, исполнительного директора областной федерации дзюдо Евгения Шестакова, в Челябинске собрались сильнейшие спортсмены Урала. Из-за сложившейся обстановки, дзюдоисты используют любую возможность получить соревновательную практику.

По итогам турнира Челябинская область завоевала 17 наград: 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.