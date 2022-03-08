КХЛ не получила уведомлений от НХЛ о приостановке действия Меморандума о взаимопонимании

Аргументы Недели → Спорт 13+

8 марта 2022, 16:20 Источник: championat.com

фото: pixabay.com

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на сегодняшний день не получала от Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уведомлений о приостановке действия Меморандума о взаимопонимании, заключённого между лигами.

Ранее инсайдер издания Daile Faceoff Фрэнк Серавалли сообщил, что НХЛ приостановила действие меморандума.

В пресс-службе КХЛ ответили, что лига не получала уведомлений от НХЛ или её официальных представителей о приостановке действия меморандума о взаимоуважении контрактов между лигами, - сообщает РИА Новости Спорт.

Инсайдер Daile Faceoff привел информацию, что НХЛ приостановила действие меморандума, но продолжит уважать существующие и будущие контракты игроков с клубами КХЛ, хотя у неё больше не будет возможности напрямую проверять статус соглашений, - сообщает Чемпионат.сom.