В США усилят охрану хоккеиста Овечкина

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5 марта 2022, 21:38

Фото: Global Look

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан подтвердил, что к нападающему Александру Овечкину вынуждены приставить дополнительную охрану.

«Люди выходят из себя. Это тяжелая ситуация», – сказал Маклеллан.

Безопасности Александра Овечкина будут уделять повышенное внимание на фоне ситуации на Украине. Как отметил Брайан Маклеллан, всем российским игрокам в лиге сейчас тяжело. «Овечкин – хороший человек, он эмоциональный человек и принимает все близко к сердцу. Я думаю, что на него оказывается невероятное давление», - подчеркнул он.