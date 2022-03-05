Клуб «Вашингтон» усилил охрану своего российского нападающего Александра Овечкина из-за событий в Украине

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5 марта 2022, 21:35 Источник: "Спорт-Экспресс"

Александр Овечкин, Gerry Angus/globallook.com

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» усилил охрану для своего российского нападающего Александра Овечкина из-за давления, которому он подвергся в связи с событиями в Украине. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан.

«На них [русских игроков] оказывается сильное давление с требованием высказать свое политическое мнение. Поэтому они стараются балансировать между тем, как они живут, и своими политическими убеждениями, а также последствиями, с которыми они могут столкнуться на родине», - сказал Маклеллан.

По словам генменеджера клуба, давление на Овечкина идет сейчас со всех сторон: «от Северной Америки, России, семьи, разных людей».