Завтра в Челябинске стартует спартакиада

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

5 марта 2022, 14:00 Татьяна Михайлова

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В масштабном мероприятии примут участие около 5 тысяч горожан.

6 марта в Челябинске будет дан старт Спартакиаде. Это традиционное спортивное событие одно из самых масштабных для города. В состязаниях по различным видам спорта будут участвовать до 5 тысяч человек. Спартакиада продлится до конца ноября.

Ежегодно в городе проходит 15 спартакиад среди спортсменов разных возрастов. Турниры проводятся на муниципальных спортивных площадках, а также на базе частных спортивных объектов. В программу спартакиады постоянно включают новые дисциплины. Так, в этом году в Челябинске планируется провести соревнования по автоспорту и SUP-серфингу.

Как рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников, турниры по различным видам спорта позволяют приобщать людей к занятиям спортом, что особенно важно в условиях современного малоактивного образа жизни.