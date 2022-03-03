Южноуральские ватерполистки вышли в заключительный тур Чемпионата России

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3 марта 2022, 12:46 Татьяна Михайлова

Фотография предоставлена ВК «Динамо-Уралочка»

В ближайшее время определятся участники «Финала Четырех».

Сегодня в Ленинградской области стартовал заключительный тур регулярного Чемпионата России по водному поло среди женщин. По итогам этапа, проходящего в Киришах, станут известны участники главного турнира страны – Финала четырех.

Челябинскую область в туре представляют две команды златоустовского клуба «Динамо-Уралочка». Первая сборная досрочно вышла в Финал четырех, она лидирует в турнирной таблице. А вот молодежной команде за путевку в главный турнир предстоит побороться с сильными соперниками. Первый матч пройдет между двумя «Уралочками».

Представители златоустовского клуба отмечают, что ситуация по ответному матчу Евролиги с клубом «Плебисцито Падуя» из Италии пока не прояснилась. 20 февраля «Динамо-Уралочка» одержала победу со счетом 11:8. Вторая игра, которая планировалась на 26 февраля в Челябинске, не состоялась.