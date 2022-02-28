У челябинских футболистов завершился выездной сбор

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт

28 февраля 2022, 13:36 Татьяна Михайлова

Фотография предоставлена ФК «Челябинск»

Спортсмены вернулись домой из Сочи.

Подошел к концу первый выездной сбор футбольного клуба «Челябинск». В течение двух недель спортсмены активно готовились к новому сезону на черноморском побережье.

Отмечается, что для игроков были созданы отличные условия, поэтому футболисты тренировались с большим желанием.

В рамках сбора состоялось 2 полноценных контрольных матча и так называемая «двусторонка». «Челябинск» выиграл оба контрольных мачта с одинаковым счетом 3:1. Соперниками были «Дружба» из Майкопа и молодежная сборная клуба «Сочи».

Добавим, что впереди футболистов ждет заключительный этап подготовки. Первенство ФНЛ-2 после межсезонья возобновиться в начале апреля.

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